Липецких школьников приглашают поучаствовать в забеге "Серебряный конек" 28 января Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные в Липецке состоятся традиционные забеги "Серебряный конек". Мероприятие для школьников пройдет 28 января на ледовой площадке СК "Сокол". Начало в 10.00.

Для мальчишек и девчонок от 10 до 12 лет подготовили дистанции в 100 метров. Для участия надо заполнить заявку и до 12.00 27 января отправить ее на электронную почту musksokol@mail.ru. В ней следует указать ФИО участника, возраст, размер коньков. Также зарегистрироваться можно будет в день стартов с 8.30 до 9.30 в здании проката, около ледовой площадки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для забега лучше взять собственные коньки. В спорткомплексе выдадут инвентарь только при предварительной заявке и наличии размера. Количество пар ограничено.

Сбор - в здании проката около катка. Победителям соревнований вручат грамоты и призы. Подробности по телефону 48-27-89.