В Липецкой области без снега и от 0 до 5 градусов мороза 26 января Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 26 января в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью от 8 до 13 градусов мороза. Днем от 0 до -5 градусов. Ветер южной четверти 3-8 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 759 мм рт.ст.

В пятницу 27 января в Липецке будет облачно. Ночью столбик термометра опустится до -10 градусов. Днем синоптики прогнозируют около 4 градусов ниже ноля. Снега в областном центре не ожидается. Ветер переменных направлений 3-7 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 755 мм рт.ст.

Долгота дня: 8 часов 46 минут. Восход в 8.11. Солнце заходит за горизонт в 16.57. Луна растущая.