Более 20 улиц останутся без света, а еще 19 - без воды в Липецке 26 января

В четверг 26 января в Липецке отключат холодную воду и свет. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Ангарская, 59; Юношеская, 50; Елецкое шоссе, 6; а также дома №20 и №21 по улице Новая в селе Косыревка.

На этот же период времени свет погаснет в частном секторе: улицы Индустриальная, Достоевского, Крылова, Папина, 4, 6, 8; проспект Победы, 61; Хмельницкого; Гагарина, Качалова, 2, 4-6, 8; Мусоргского, 1-8; Нестерова, 1-7, 9; переулок Попова, 1-4, 4/8; Грушевая, 37а; переулок Жасминовый, 14; Малиновая, а также в поселке Матырский: Моршанская; Ореховая, 1, 9, 16, 22, 140, 162; Папанина; Физкультурная. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Терешковой, 23; Папина, 6; Энгельса, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 7а, а также в частном секторе: улицы Крылова, Богдана Хмельницкого, Достоевского, Энгельса, Известковая.

Краны пересохнут и в частном секторе Сырского Рудника: улицы Минская, Ударников, Смирнова, Союзная, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Городовикова, Поселковая, Паровозная.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Папина, 6; Терешковой, 23; Рудничная, 30; Энгельса, 1/1. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.