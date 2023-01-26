50-летнего водителя минивэна отвезли в больницу после столкновения с отбойником под Липецком

Фольксваген врезался в отбойник под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 25 января в Липецкой области пострадал водитель минивэна. Авария произошла днем в Измалковском районе. 50-летний мужчина за рулем "Фольксвагена" не справился с управлением и въехал в отбойник. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, его положили в больницу. Проводится расследование.

В тот же день в Липецке на улице Вермишева столкнулись Рено, Форд и Лада Гранта. Травмы получили 21-летний водитель отечественной машины и 29-летняя женщина за рулем Форда.

На улице Гагарина Шевроле сбил 28-летнюю женщину. Она в больнице.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 2 875 нарушений Правил дорожного движения. Они поймали 6 пьяных водителей. Еще 84 человека проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 2 595 раз превысили скорость.