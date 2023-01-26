Нива и ВАЗ горели в Липецкой области в эти сутки

В Лебедяни Липецкой области полыхала Нива Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В среду 25 января в Липецкой области вспыхнула Нива Шевролет. Пожар случился в Лебедяни по улице Ленина. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 спасательных расчета. Сгорел моторный отсек машины.

Еще один автомобиль полыхал в Липецке по улице Звездная. ВАЗ-2110 смогли потушить до приезда пожарных. Пострадал моторный отсек. По улице Можайского горела кирпичная надворная постройка. Пламя уничтожило крышу по всей площади и внутреннюю отделку строения на площади 12 кв.м. Но пожарные смогли спасти дом и еще одну постройку.

Также в квартире дома по улице Зои Космодемьянской подгорела пища. А в Воловском районе рядом с трассой Волово-Ливны полыхал мусор.