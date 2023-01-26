В Липецке суд приговорил к условному сроку полицейского, который избил женщину при незаконном задержании

В Липецке вынесли приговор полицейскому, который избил женщину во время задержания. Его признали виновным по п. "а" ч.3 ст.286 УК РФ - совершение должностных лицом действий, выходящих за пределы его полномочий, с применением насилия.

Следствие и суд установили, что днем 30 апреля 2021 года оперативник в гражданской одежде ехал на своем автомобиле в поселке Заречье и заметил женщину с рюкзаком. Он заподозрил ее в совершении преступления. Не представившись полицейским, он скрутил липчанку и заковал ее в наручники. Когда она начала сопротивляться, сотрудник органов ударил ее кулаком по лицу и голове, а затем затолкал в машину. В итоге подозрения полицейского не подтвердились.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подсудимый не признал вину. Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также ему запретили работать в органах 2 года.