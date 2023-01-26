В Липецке организация выплатит 544 тысячи рублей сотруднику, который остался без трех пальцев Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке работодатель заплатит сотруднику, который остался без пальцев. Так, в июле 2021 года специалист по климатическому оборудованию ремонтировал автоматические ворота на территории автоцентра. В какой-то момент с барабана сорвало трос и 3 пальца руки прижало к валу. После их ампутировали. Липчанин подал иск.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, организация не признала требования сотрудника, убеждая, что он сам виноват в случившемся. Но суд встал на сторону пострадавшего. Итог - работодатель должен выплатить бывшему сотруднику 450 тыс. рублей компенсации морального вреда, 12,9 тысяч рублей в качестве убытков, утраченный заработок в 56 тыс. рублей, а также 25 тыс. рублей судебных расходов. Всего 544 тыс. рублей.