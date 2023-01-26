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НовостиПроисшествия26 января 2023 12:44

34-летняя женщина за рулем Киа пострадала в ДТП с автобусом на Советской в Липецке

Ей понадобилась помощь медиков
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке столкнулись автобус №315 и Киа

В Липецке столкнулись автобус №315 и Киа

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 26 января в Липецке пассажирский автобус попал в ДТП. Авария произошла на перекрестке улиц Советская и Пушкина. Там столкнулись Киа и автобус №315. У иномарки вмятина на бампере слева. От удара разбилась фара и деформировалось переднее колесо. У общественного транспорта помята передняя часть машины.

По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем легковушки, выезжая с улицы Пушкина, не пропустила автобус, который двигался по главной дороге. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, водителю Киа понадобилась медицинская помощь. Пассажиры автобуса не пострадали.

Из-за ДТП на улице Советская образовалась пробка. Рекомендуем автомобилистам выбирать альтернативные пути объезда.

В Липецке столкнулись автобус №315 и Киа

В Липецке столкнулись автобус №315 и Киа

Фото: Юлия КЛЮЕВА