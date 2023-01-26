Жителя Липецкой области судят за сексуальное насилие над детьми до 14 лет

В Липецке начался судебный процесс над 24-летним жителем области. Его обвиняют сразу в трех преступлениях, в том числе избиении и нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних, которым не исполнилось 14 лет.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, мужчине вменили п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ "Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", а также п. "б" ч.5 ст.132 УК ПФ "Действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой насилия к потерпевшим, с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, совершенные в отношении двух несовершеннолетних". Также изверга обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.116.1 УК РФ "Нанесение побоев".

Судебные заседания проходят в закрытом формате. Пока только известно, что подсудимый частично признал вину.