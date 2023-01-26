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НовостиОбщество26 января 2023 13:15

В Липецкой области от 1 до 6 градусов мороза и без снега 27 января

Ночью температура опустится до -15 градусов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области морозно, но без снега

В Липецкой области морозно, но без снега

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 27 января в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью довольно морозно - от 10 до 15 градусов ниже ноля. Днем теплее - от 1 до 6 градусов со знаком минус. Ветер южной четверти 3-8 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 755 мм рт.ст.

В субботу 28 января в Липецке в темное время суток столбик термометра опустится до -8 градусов. Днем синоптики обещают около 4 градусов мороза. Снега, видимо, ждать бесполезно, - снова сухо. Ветер восточный 3-6 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 754 мм рт.ст.

Долгота дня: 8 часов 49 минут. Восход в 8.10. Заход в 16.59.