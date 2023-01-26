Под Липецком признали невменяемым подозреваемого в убийстве и сексуальном насилии над 17-летней девушкой

Жителя Липецкой области, подозреваемого в убийстве и сексуальном насилии, признали невменяемым. Речь идет о 32-летнем жителе Ельца, который ночью 11 июля напал на 17-летнюю девушку, приехавшую из Волгоградской области.

По данным следствия, изверг ударил кулаком в лицо несчастной, продолжил бить ногами и камнями по голове. Далее он перетащил девушку в кусты, где совершил действия сексуального характера. Он похитил телефон, банковские карты, ключи и сбежал.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, тело гостьи обнаружили утром недалеко от дома. Она была мертва. Подозреваемого задержали по горячим следам и заключили под стражу. Он признал вину и подтвердил показания на месте преступления. Следователи изъяли у него одежду и обувь с биологическими следами, которые доказывают его причастность к зверствам. Сотрудники комитета выяснили, что незадолго до убийства ельчанин избил 13-летнего подростка и 18-летнюю девушку.

Мужчина прошел психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты подтвердили его невменяемость. Он нуждается в принудительном медицинском лечении.

Материалы уголовного дела направили в суд.