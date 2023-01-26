На улицах Катукова, Стаханова и Московская в Липецке могут запретить парковку

На некоторых улицах Липецка могут запретить парковку. Стоящие вдоль магистралей машины уменьшают ширину проездей части, мешают обзору водителей, что приводит к авариям. Как сообщили в пресс-службе мэрии, особенно остро проблема выражена на улицах Катукова, Стаханова и Московская.

В районе улиц Белана и Хренникова предложили установить знаки, запрещающие парковку по четным и нечетным числам. Так, ставить машины будет можно в период с 21.00 до 19.00. Новые сутки начинаются не в 00.00, а в 21.00. С 19.00 до 21.00 дается время, чтобы переставить автомобили.

В ближайшее время специалисты посетят названные улицы и примут окончательное решение.