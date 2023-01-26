В центре Липецка и в селе Подгорное отключат свет 27 января Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в пятницу 27 января отключат свет и холодную воду. С 9 до 11 часов утра без электроэнергии останутся жители центра: улицы Октябрьская, 52, 53, 57а; Скороходова, 1, 8; Фрунзе, 5, 5а, 7, 7а, 11; Первомайская.

С 10 утра до 3 часов дня свет погаснет в селе Подгорное по улицам Заводская, 110а, 18, 42а, 42б; Подгоренская, 4, 16, 51; Крайняя, а также в селе Сырское. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в частном секторе по улицам Одесская, Станционная, Арктическая, Красная, 20 Партсъезда, Дарвина, Маяковского, Пестеля, Бескрайняя, переулки Макаренко и Рылеева.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №30а по улице Красная и по заявкам потребителей. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.