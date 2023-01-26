Липецкие каратисты 34 раза поднимались на пьедестал почета в Курске

Сборная Липецкой области заняла второе место в общекомандном зачете. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Во всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ "Курская дуга", посвящённых 80-й годовщине Победы в Курской битве, сборная Липецкой области заняла второе место в общекомандном зачете. В копилке наших каратистов 34 медали, из которых 16 золотых.

Первые места заняли - Екатерина Калинина (в двух видах), Сократ Алексанов, Вадим Папин, Сергей Никитин, Татьяна Колупанова, Дмитрий Козлов, Евгений Благодатских, Артём Фурсов, Иван Бучнев, Николай Мексичев, Вячеслав Шурупов, Ярослав Федюнин, Виктория Санина, Егор Шапошников, Дмитрий Кобразь.

Вторыми финишировали - Андрей Козлов, Николай Левенцов, Алексей Кузнецов, Орзу Рахматов, Вероника Федоренко, Вероника Лукина, Кирилл Кобзарь, Максим Сон.

Бронзу выиграли - Данил Гальцев, Даниил Упоров, Владимир Стебунов, Владислав Полухин, Яна Барченкова, Константин Рубцов, Софья Видманкина, Дарья Рахманова, Артём Кофанов, Анна Поваляева.