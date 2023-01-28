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НовостиОбщество28 января 2023 15:20

В Липецке умер заслуженный врач РФ, хирург высшей категории Павел Троскот

Он работал в больнице скорой медицинской помощи №1
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото с сайта ГУЗ "Липецкая ГБ СМП №1"

Фото с сайта ГУЗ "Липецкая ГБ СМП №1"

Фото: с сайта

В Липецке скончался заслуженный врач РФ, хирург высшей категории Павел Троскот. Об этом сообщили в ГУЗ "Липецкая ГБ СМП №1", где он работал заведующим операционным блоком.

Павел Троскот родился в 1949 году. Закончил Винницкий медицинский институт. С 1974 года трудился в Липецке в больнице скорой медицинской помощи №1. На его счету тысячи успешных операций и спасенных жизней.

Отпевание состоялось этим утром 28 января в Христорождественском Соборе. Коллектив больницы выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Павла Троскота.

- Это тяжёлый удар и невосполнимая утрата, - пишут липчане. - Профессионал высочайшего класса и замечательный человек. Светлая память о Вас, Павел Гаврилович, навсегда сохранится в наших сердцах.