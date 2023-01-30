Прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения света в Европейском в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения электроэнергии в микрорайоне Европейский в Липецке. Ночью 30 января в домах погас свет. По словам жителей, отключились насосы в централизованной котельной. При этом пропало и отопление. Липчане сообщают, что такое для них не в новинку. Перебои со светом в Европейском были и ранее.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнению своих полномочий органом местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, а также конкурсным управляющим ООО "СУ-5 трест "Липецкстрой-М", - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

О результатах проверки сообщат позже. Напомним, свет пропал по улицам Стаханова, Кривенкова, Свиридова, сообщили vesti-lipetsk.ru в контакт-центре «Липецкэнерго». Электричество обещают дать к 15.40.