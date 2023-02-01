В зеркальную дату 23.02.23 в Липецкой области распишется одна пара Фото: Юлия КЛЮЕВА

Зеркальную дату 23.02.23 для регистрации брака выбрала всего одна пара в Липецкой области. В День защитника Отечества распишутся молодожены в селе Хлевное.

В 2023 году липчане планируют играть свадьбы в другие красивые даты - 03.03.23 и 23.09.23. Особой популярностью у будущих супругов пользуется канун Красной горки – 22 апреля, первая суббота после Пасхи. Также многие пары Липецка каждый год регистрируют брак в День города. В 2023 праздник пройдет 16 июля.

Дворцы бракосочетания продолжают принимать заявления на все названные даты, сообщает пресс-служба регионального управления социальной политики. Написать заявление можно в центре «Мои Документы», а узнать ответ в ЗАГСе. За подробной информацией об услугах МФЦ обращайтесь по номеру ЕДС 8-800-450-48-48, добавочный 5.