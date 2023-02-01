В Липецкой области собрали рекордные 862,2 миллиона яиц Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за 2022 год фермеры собрали рекордное количество яиц – 862,2 млн. Это на 6,7% больше, чем за 2021. Полученный объем в три раза превышает норму потребления для одного жителя.

За пять лет уровень выработки поднялся на 53%, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2022 сельхозпредприятия получили яиц на 8,4% больше, чем в 2021, а фермерские – на 23,3%.

В статистике учитывали как инкубационные, так и пищевые яйца. Птицефабрики в Липецком, Грязинском и Усманском районах получают яйца для употребления в пищу. Прошлый год принес 495 млн продукта. Яйца, из которых вылупляются птенцы, собирают в Задонском, Хлевенском и Липецком районах – 198 миллионов за 2022 год. 169 миллионов яиц обоих видов насчитали личные хозяйства.