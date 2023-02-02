В Липецке пропал 13-летний подросток в синей куртке с оранжевыми полосками

В Липецке пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут 13-летнего подростка. Хачиров Тимур Шухратович пропал в среду 1 февраля. около 16.30 он ушел из дома в районе улицы 9 микрорайон. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 150-155 сантиметров, светло-русые короткие волосы, худощавого телосложения, глаза серо-зеленого цвета.

Был одет: синяя куртка с оранжевыми полосками на рукавах, темно-синие брюки, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Тимура Хачирова или знает, где он может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта - ppdlip@mail.ru.