17-летнего студента будут судить за закладки с наркотиками в Липецке

Липчанин признал вину Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить студента за попытку сбыть наркотики. 17-летнего парня обвиняют в совершении преступления по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Следствие установило, что в сентябре-октябре прошлого года молодой человек связался с неизвестными через мессенджер и купил синтетические наркотики. Он собирался делать закладки на территории города, но у него ничего не вышло. Студента задержали полицейские.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, при досмотре у липчанина нашли 46,69 г наркотика. Вещество он расфасовал по пакетам. Парень признал вину. Уголовное дело направили в суд.