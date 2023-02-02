Менеджер в Липецке похитила и продала 165 тонн металла на 16 миллионов рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке менеджер логистической компании нелегально вывезла и продала 165 тонн металла на 16 миллионов рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД, 43-летняя женщина нанимала ничего не подозревающих водителей грузовиков. По подлинным документам она получала оцинкованную сталь, а когда машины вывозили груз с металлобазы, меняла бумаги на подложные и перенаправляла большегрузы в Вологодскую область. Там сталь принимали покупатели по цене, гораздо ниже рыночной. По преступной схеме злодейка действовала с января по июль 2021 года.

В итоге металлургическое предприятие выставило транспортной компании претензию, так как груз не доставили по назначению. В фирме прошли внутренние проверки, аферистку вычислили. На липчанку завели уголовное дело по ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

В настоящее время женщина экс-менеджер находится под стражей. Материалы уголовного дела передали в суд.