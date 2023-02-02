Экотехнопарк для переработки мусора построят под Липецком за 2,6 миллиарда Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецком районе построят экотехнопарк для переработки мусора. В этот четверг, 2 февраля, прошла сессия Облсовета. Депутаты одобрили концессию с ООО «СтройСельхозГарант», которое потратит на строительство площадки 2,6 миллиарда рублей. Также проект профинансирует ППК «Российский экологический оператор, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В центр будут привозить ТКО из Липецка, Липецкого, Задонского и Хлевенского районов. Все отходы планируют сортировать, половину – утилизировать. 15% мусора ждет вторичная переработка.

Экотехнопарк нужен Липецкой области еще по одной причине – в 2023 году закроется полигон «Центролит», отметила на сессии начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина.