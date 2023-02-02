Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 13:32

Экотехнопарк для переработки мусора построят под Липецком за 2,6 миллиарда

Депутаты облсовета одобрили концессию
Василиса РОЖКОВА
Экотехнопарк для переработки мусора построят под Липецком за 2,6 миллиарда

Экотехнопарк для переработки мусора построят под Липецком за 2,6 миллиарда

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецком районе построят экотехнопарк для переработки мусора. В этот четверг, 2 февраля, прошла сессия Облсовета. Депутаты одобрили концессию с ООО «СтройСельхозГарант», которое потратит на строительство площадки 2,6 миллиарда рублей. Также проект профинансирует ППК «Российский экологический оператор, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В центр будут привозить ТКО из Липецка, Липецкого, Задонского и Хлевенского районов. Все отходы планируют сортировать, половину – утилизировать. 15% мусора ждет вторичная переработка.

Экотехнопарк нужен Липецкой области еще по одной причине – в 2023 году закроется полигон «Центролит», отметила на сессии начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина.