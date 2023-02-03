Бегающую по детскому саду на Желябова косулю поймали в Липецке

Фото Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области Фото: с сайта

В эту пятницу, 3 февраля, сотрудники Охотнадзора поймали косулю, которая бегала по территории детского сада на улице Желябова в Липецке. В управление позвонили из службы спасения. Скорее всего, животное добралось до центра из леса в районе Силикатных озер. Оказавшись в шумном городе, зверь испугался.

Сейчас с косулей все в порядке – беглянку вернули обратно в дикую природу. Лесники выпустили ее в охотничьих угодьях Липецкого района. Сначала напуганное животное не хотело выходить из машины и громко лаяло. Специалист аккуратно взял зверя за ноги и опустил на землю. Косуля ускакала на безопасное расстояние, обернулась и побежала дальше по своим делам.