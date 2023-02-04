Волейбольный клуб «Липецк» уступил краснодарскому «Динамо»

11 февраля в 19-м туре наши девушки сыграют в Челябинске с местным «Динамо-Метар» (пятое место, 35 очков). Начало встречи в 14:00. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Накануне, 3 февраля, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 18-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался дома с краснодарским «Динамо». Провалив первый сет (10:25), наши девушки попытались выправить ситуацию во втором, но ничего путного так и не создали. 21:25, 16:25 и итоговые 0:3 в пользу южанок.

После вчерашнего игрового дня с 48 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются калининградский «Локомотив» (41) и «Ленинградка» (37). «Липецк» с шестью баллами в активе идет на последнем 14-м месте. Теперь 11 февраля в 19-м туре наши девушки сыграют в Челябинске с местным «Динамо-Метар» (пятое место, 35 очков). Начало встречи в 14:00.