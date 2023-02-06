Жители Липецка выберут название для нового микрорайона около Опытной Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Жителям Липецка предлагают выбрать название для нового микрорайона. Речь идет об участке в районе Опытной станции, за Звездным.

Голосование пройдет в два этапа. С 6 по 13 февраля - на портале «Открытый Липецк». Там пользователям предложат три названия, и ответить на вопрос о наименовании улиц. Также можно написать свой вариант. Второй этап - с 13 по 20 февраля. Здесь липчане проголосуют за собранные ранее варианты. Названия, собравшие наибольшее количество голосов, направят в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов.

Площадь нового микрорайона - 60 га, сообщили в пресс-службе мэрии. Его границы - улицы Виктора Музыки, Михаила Трунова, трасса Орел-Тамбов и Лебедянское шоссе. Здесь уже возводят многоквартирные дома. В планах - учреждения социнфраструктуры и коммерческие здания.