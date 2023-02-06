Жителю Липецкой области грозит до 15 лет тюрьмы за убийство соседа ножом

Следователь направил материалы уголовного дела в суд Фото: Юлия КЛЮЕВА

До 15 лет тюрьмы грозит жителю Липецкой области за убийство соседа. По данным следствия, в ноябре прошлого года 49-летний обвиняемый из деревни Ольшанка Тербунского района выпивал в у знакомого. Нетрезвые приятели поссорились. Гость избил хозяина дома, а затем 6 раз ударил ножом в грудную клетку и лицо. 57-летний мужчина скончался, а злодей скрылся.

Бездыханное тело обнаружили соседи. На месте происшествия следователи и криминалисты нашли следы подозреваемого. Они предъявили ему улики, и тот во всем сознался.

- Несмотря на то, что фигурант страдает зависимостью от алкоголя, в момент убийства он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.

Уголовное дело передали в суд.