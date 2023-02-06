61-летняя пенсионерка пострадала в ДТП с Киа и грузовиком под Липецком в выходные Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецкой области 4 февраля в ДТП с Киа и грузовиком пострадала 61-летняя пенсионерка. Авария произошла на автодороге М-4 Дон в Становлянском районе. 59-летний водитель иномарки не справился с управлением и врезался в столб. В него въехал большегруз Фрейтлайнер Коламбия. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получила пассажирка легковушки.

В тот же день в Липецке на улице Писарева 43-летний водитель Мини-Купера влетел в столб. Мужчину доставили в больницу.

В воскресенье 5 февраля в областном центре на улице Ковалева 60-летний водитель Лады Гранты сбил 29-летнего пешехода. ДТП случилось вне «зебры». Пострадавшего положили в больницу. Проводится расследование.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения.