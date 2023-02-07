Продавец киоска в Липецке повторно попалась на продаже паленого алкоголя

Участковый поймала продавца на повторной продаже паленого алкоголя в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продавца киоска вновь поймали на продаже паленого алкоголя. Нарушение выявила участковый отдела полиции №5 Татьяна Полунина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 50-летнюю женщину уже привлекали к административной ответственности за незаконную продажу спиртного. Тогда в напитке эксперты обнаружили микропримесь метанола. Соединение токсично и опасно для человека, может вызвать тяжелые отравления, слепоту, а в больших количествах привести к летальному исходу.

Суд назначил липчанке штраф в 30 тысяч рублей, но она не перестала торговать суррогатом. Теперь на нее завели уголовное дело по ст.171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно». Продавец находится под подпиской о невыезде.