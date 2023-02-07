Водитель Лады насмерть сбил 76-летнюю пенсионерку на Меркулова в Липецке и врезался в Мерседес

21-летний водитель Лады насмерть сбил пенсионерку на Меркулова в Липецке и врезался в Мерседес Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 6 февраля в Липецке на улице Меркулова насмерть сбили пенсионерку. Вне пешеходного перехода на 76-летнюю женщину наехал 21-летний водитель Лады Весты, а после легковушка влетела в Мерседес Бенц. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пешеход погибла на месте ДТП. Также пострадал 14-летний пассажир Весты - он в больнице. Предварительно, вина водителя Лады. Он выехал на встречную полосу.

В тот же день на улице Терешковой 48-летний мужчина за рулем Опеля сбил 76-летнюю пенсионерку. Авария случилось вне «зебры». Липчанка в больнице.

В Липецком районе на трассе Орел-Тамбов 42-летняя женщина-водитель Киа вылетела в кювет. Она и ее 35-летняя пассажирка получили травмы. Проводится расследование.