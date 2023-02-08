Обвиняемого в покушении на убийство супругов под Липецком арестовали спустя 18 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке арестовали обвиняемого в покушении на убийство, который изрезал супругов 18 лет назад. По версии следствия, 25 апреля 2005 года неизвестный с ножом пришел к дому по улице Городская в Ельце. Когда хозяйка открыла дверь, чтобы впустить кошку, злодей внезапно напал на нее. Он 10 раз ударил ее ножом. На крики прибежал муж - он получил 5 ранений. Сын вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть 41-летней женщины. Ее 45-летнего супруга в тяжелом состоянии забрали в больницу. Он выжил.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, тогда мужчине удалось скрыться. Его личность не установили, расследование зашло в тупик. Но позже с помощью криминалистической техники и современных методов ДНК-анализа специалисты выделили генотип злодея. Отпечаток пальца на дверной ручке двери подтвердил его причастность к преступлению.

Подозреваемым оказался 45-летний житель Ельца. В декабре прошлого года его задержали. Вину он не признал. Но полиграф подтвердил, что мужчина знает, как убили женщину и изрезали ее супруга.

Возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Расследование продолжается.