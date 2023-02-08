В Липецке безработный похитил 300 метров телефонного кабеля на 93 тысячи рублей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские нашли негодняя, который украл кабель телефонной линии на 93 тысячи рублей в районе ЛТЗ. С конца января по 6 февраля неизвестный похитил около 300 метров провода из коммуникационных колодцев в районе домов по улице Коммунистической, 3 Сентября и 1-й Воронежской. Правоохранителям удалось вычислить злодея.

Подозреваемый - безработный 22-летний липчанин. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, часть похищенного кабеля он сдал в скупку металла, заработав на этом лишь 10 тысяч рублей. Остальные провода у него изъяли.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы. Расследование продолжается.