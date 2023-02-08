Известный паралимпиец и отец четверых детей Алексей Талай прочитает в Липецке мотивационные лекции Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецк приедет известный паралимпиец и бизнесмен Алексей Талай. Он прочитает мотивационные лекции для студентов. Встречи состоятся 14 февраля в 11.20 в актовом зале ЛГТУ, а также 15 февраля в 11.10 в актовом зале ЛГПУ им. Семенова Тян-Шанского. Вход бесплатный.

Алексей родился в Беларуси. Занимался дзюдо, карате, греблей и велоспортом, учился играть на гитаре. В 16 лет парень подорвался на мине, пролежавшей в земле со времен Великой Отечественной войны. Врачи чудом спасли юношу, но ноги и руки пришлось ампутировать.

Это трагическое происшествие не сломило Алексея. Он основал свой бизнес, начал активно участвовать в общественной и политической жизни. Сейчас Талай также проводит лекции и занимается мотивационной деятельностью. Он мастер спорта по плаванию, многократный рекордсмен мира и Европы, член национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь. У Алексея семья и четверо детей.