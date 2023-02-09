Форд Фокус сгорел в селе под Липецком утром Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Утром 9 февраля в Липецкой области вспыхнул Форд Фокус. Иномарка загорелась в селе Красное во дворе многоквартирного дома по улице Спортивная. Сигнал о происшествии поступил на пуль диспетчера в 7.49.

Когда пожарный расчет прибыл к месту вызова, машина была объята огнем. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, спасатели потушили пламя. К счастью, никто из людей не пострадал. А вот за руль автомобиля вряд ли уже кто-либо сядет - легковушка сгорела.

Липчан просят строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.