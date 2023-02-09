Инесса Шуйкова возглавила управление образования и науки Липецкой области Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В управлении образования и науки Липецкой области новый руководитель. Его возглавила Инесса Шуйкова, пока с приставкой и.о., сообщили в пресс-службе регионального правительства. В должность она вступила в четверг 9 февраля, сменив Лилию Загееву. Экс-начальница покинула управление накануне.

Инесса Шуйкова родилась в 1974 году в Курске. В 1996 году она окончила ЛГПУ, получив специальность учителя математики, физики и информатики. Есть степень кандидата технических наук.

Работала в школе №4 областного центра, преподавала математику в педагогическом лицее №24, занимала должность ассистента в ЛГПУ, старшего преподавателя, доцента, замдекана по воспитательной работе. С 2016 году Инесса Шуйкова руководитела Центром дополнительного образования «Стратегия». С 2020 года работала ректором Института развития образования Липецкой области.