Огурцы в Липецкой области резко подорожали до 235 рублей за килограмм

В Липецке резко подорожали огурцы Фото: Архив "КП"

За неделю в Липецкой области огурцы подорожали на 39,6 рублей, то есть еще на 20,16%. В среднем, килограмм огурцов теперь стоит 235,98 рублей. По сообщению Липецкстата, в регионе выросла стоимость овощей: лук – на 12,72%; помидоры – 8,64%; свекла – 5,16% и картофель – 3,92%. За килограмм лука придется отдать 34,50 рубля, помидоров – 152,05 рубля; свеклы – 28,04 рублей, а картофеля – 26,71 рублей. Также в регионе поднялась цена макарон – 2,51%; подсолнечного масла – 2,27% и сметаны – 2,19%.

Стоимость мяса в Липецкой области почти не изменилась. Говядина подорожала на 0,39%, а охлажденная и мороженая курица – на 1,88%. Они стоят 430,55 и 146,57 рублей за килограмм соответственно. Стоимость баранины осталась прежней – 542,79 рубля. Подешевела свинина на 1,91% – 258,34 рублей.

Также за неделю практически не поменялись ценники на детское питание. Мясные консервы стали дороже на 0,47% – 1037,67 рублей за килограмм. Стоимость фруктово-ягодных поднялась на 1,39% - 444,75 рубля. А овощные консервы, наоборот, подешевели на 2,74% – теперь 570,16 рублей.