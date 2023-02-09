Липецкий инспектор ДПС отправится на семь лет в колонию за вымогательство и взятку в 30 тысяч

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области Фото: с сайта

В Липецке за вымогательство и взятку 38-летний инспектор ДПС получил 7 лет колонии строгого режима. Липецкий районный суд огласил приговор по п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом, путем вымогательства».

Так, 26 января 2021 года полицейский остановил КамАЗ и грозился составить на водителя протокол за езду в пьяном виде, хотя мужчина был трезв. Так он выманил взятку в 30 тысяч рублей. Автоинспектор вину не признал, от дачи показаний отказался.

- Подсудимый совершил тяжкое преступление, однако характеризуется положительно, является пенсионером МВД, имеет на иждивении 2 малолетних детей, ранее не судим, - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд решил, что вина сотрудника доказана. Кроме 7 лет лишения свободы ему также на 5 лет запретили работать в органах, конфисковали в пользу государства 15 тысяч рублей.