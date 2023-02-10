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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 7:43

Ручную гранату с запалом уничтожили спасатели на полигоне под Липецком

Боеприпас передали полицейские Добринского района
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Ручную гранату с запалом уничтожили спасатели на полигоне под Липецком

Ручную гранату с запалом уничтожили спасатели на полигоне под Липецком

Фото: УГПСС Липецкой области

В четверг 9 февраля в Липецкой области уничтожили ручную гранату РГО с запалом. Спасателям ее передали полицейские Добринского района. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, специалисты из аварийно-спасательного отряда вывезли боеприпас на полигон. Там они его уничтожили.

Напомним, обнаружив взрывоопасный предмет, необходимо немедленно сообщить об этом в экстренные службы по телефонам 01, 02 или 112. Диспетчеру следует назвать место, время и обстоятельства, при которых вы наткнулись на опасное устройство. Добавить, как он выглядит и сколько людей находятся рядом.

Нельзя трогать, толкать, перемещать взрывоопасный предмет. Запрещено выбрасывать его в водоем, закапывать в землю, разводить рядом костер. Все это может привести к взрыву. Прохожих нужно увести на расстояние 50-100 метров от подозрительного предмета.