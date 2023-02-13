Первая тройня родилась в Липецке в 2023 году Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке родилась первая тройня в 2023 году. Малышки появились на свет в областном перинатальном центре. В семье счастливых родителей есть еще один ребенок - сын. Скоро он познакомится со своими младшими сестренками - Екатериной, Ксенией и Таисией.

Как сообщила замгубернатора региона Ольга Белоглазова, пока мама Татьяна готовится к выписке, ей вручили необходимые документы - свидетельство о рождении, полисы медстрахования, СНИЛС. В настоящее время оформляется прописка. После женщине помогут оформить выплату в 1,2 миллион рублей. Эту поддержку получают семьи, в которых одновременно рождается трое или более детей.

- Поздравляем всю большую многодетную семью! - обратилась Ольга Белоглазова к липчанам. - Здоровья и счастья вам!