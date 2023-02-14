44-летняя женщина пострадала в перевернувшемся ВАЗ под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 13 февраля в Липецкой области в ДТП пострадала женщина. В Тербунском районе 44-летняя водитель ВАЗа не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Пострадавшую доставили в больницу. Проводится расследование.

В тот же день в Липецке на улице Космонавтов 34-летний мужчина за рулем автобуса Мерседес-Бенц сбил 52-летнего пешеходного перехода. Авария произошла вне «зебры». Мужчину с травмами отвезли в медучреждение.

В Усманском районе на автодороге «Усмань – Девица – Крутченская Байгора» 27-летний водитель Лады Приоры наехал на 59-летнего пешехода. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, последнего госпитализировали.

За сутки автоинспекторы выявили на дорогах области 2 134 нарушения Правил дорожного движения. 10 водителей привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Еще 92 человека не пристегнулись.