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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 8:07

Гараж с трактором внутри сгорел под Липецком

С огнем боролись 2 спасательных расчета
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком пожарные тушили гараж с трактором внутри

Под Липецком пожарные тушили гараж с трактором внутри

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 13 февраля в Липецкой области вспыхнул кирпичный гараж. Внутри него стоял трактор. Пожар случился в Бухолдино Измалковского района. С огнем боролись 2 спасательных расчета. Увы, гараж и трактор сгорели.

В Липецке по улице Левобережная полыхал мусорный металлический контейнер. Пламя повредило покрытие на площади 5 кв.м. В доме по улице Жуковского подгорела пища. А в пятиэтажке на Циолковского произошло короткое замыкание. Открытого огня, к счастью, не было. В районе Октябрьского моста загорелся Мицубиси. Владельцу удалось потушить иномарку до приезда пожарных. Пострадал моторный отсек.

Напомним, что в случае происшествия звонить по номеру вызова экстренных служб «112».