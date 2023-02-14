ФСБ раскрыла банду, помогавшую нелегальным мигрантам из Москвы и Липецка остаться в стране Фото: принтскрин видео.

ФСБ раскрыла банду, которая за деньги подделывала документы для мигрантов из московского и липецкого регионов. По версии следствия, злодеи помогали обратившимся заключать фиктивные браки, установить отцовство над российскими детьми.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, на группировку вышли совместно с Росгвардией. В рамках возбужденного уголовного дела они провели 45 обысков, допросили более 30 свидетелей, изъяли поддельные миграционные документы, материалы теневой отчетности, деньги. Также они выявили подпольную типографию, где незаконно производили печати, штампы, бланки официальных документов госорганов.

Организатор и 4 активных участках межрегиональной группы задержали. Главаря банды заключили под стражу. Расследование продолжается.