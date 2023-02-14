Более миллиона цветов посадят на клумбах Липецка в конце апреля Фото: Василиса РОЖКОВА

В конце апреля на клумбах Липецка посадят более миллиона цветов. В теплицах уже посеяли рассаду. Специалисты подготовили эскизы цветников. Радовать глаз горожан будет фиалка, пеларгония, примула, георгина, армерия, узколистная лаванда и вербена.

Также в 2023 году в Липецке разобьют новые клумбы в районе Быханова сада, на площади Плеханова, улицах Терешковой и Московская. Можжевельники и примулы украсят цветники вокруг памятника Героям Первой Мировой войны. А туи и пеларгонии высадят в центре кольцевой развязки на Московской.

Кстати, все чаще в украшении областного центра озеленители используют многолетние растения. Дело в том, что они не требуют особенного ухода и удачно сочетаются с однолетниками, сообщает пресс-служба мэрии.