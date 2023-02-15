Министр здравоохранения Михаил Мурашко передал врачам Липецкой области ключи от 42 машин

Липецкие медики получили новые машины Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В эту среду, 15 февраля, министр здравоохранения Михаил Мурашко передал врачам в Липецкую область 42 машины – марки «Лада Гранта» и «Лада Тревел». Теперь медики смогут быстрее приезжать на вызовы и доставлять пациентов в больницы, а также развозить анализы и лекарства. В 2023 году региональные поликлиники получат еще 14 автомобилей. То есть за год автопарк больниц пополнится на 56 машин, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Напомним, в областном центре врачи впервые провели операцию по удалению тромба пациентке с инсультом. Такая процедура называется тромбоэкстракцией. Ранее медики использовали метод тромболитической терапии. Больному выписывали препарат, растворяющий закупорки сосудов. Новый способ лечения отличается меньшим количеством осложнений. К тому же, пациент быстрее восстанавливается и возвращается к полноценной жизни.