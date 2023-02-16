Лада сгорела в полыхающем гараже в селе под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В среду 15 февраля в Липецком районе полыхал гараж с Ладой внутри. Пожар случился в селе Боринское по улице Петра Смородина. На месте происшествия работали 3 спасательных расчета и доброволец. Несмотря на их усилия, огонь уничтожил автомобиль и вещи в гараже.

В тот же день в селе Нижнее Чесночное Воловского района вспыхнул частный кирпичный дом. Его тушили 2 пожарных отделения и 3 добровольца. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, пламя повредило потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

В Липецке в домах на проспекте Победы и улице Балмочных произошло короткое замыкание проводки. Открытого огня не было, так что обошлось без серьезных последствий. А на улице Космонавтов горел мусорный контейнер.