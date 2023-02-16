В мэрии Липецка назвали фейком новость о школьнике, который жарил сосиски на пламени Вечного огня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В мэрии Липецка опровергли информацию о школьнике, который выпивал и жарил сосиски на пламени Вечного огня, а затем затушил его. В социальных сетях и мессенджерах распространяют скриншот новости одного известного СМИ о липецком подростке. Якобы полицейские установили личность негодяя и им оказался 16-летний парень. В реальности же никакого материала не было.

- Это сообщение – фейк, созданный с помощью специального сайта, который генерирует ложные новости, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. - Предположительно размещение подобной информации является злой шуткой в отношении подростка.

В ситуации разбирается руководство школы и полиция. Напомним, что за подобные действия рядом с мемориалами воинской славы грози ответственность, вплоть до уголовной.