Сокольский и Октябрьский мосты в Липецке не будут полностью перекрывать на время ремонта Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке во время ремонта Сокольский и Октябрьский мосты не перекроют. В этот четверг, 16 октября, на профильной сессии горсовета начальник «Управления главного смотрителя» Виталий Лесных рассказал о работе, запланированной на 2023 год. На ремонт Сокольского путепровода потратят 183,2 миллиона рублей. Движение будут перекрывать частично. Однако вероятность полного закрытия моста остается.

– Не исключаю возможности, что мост на какой-то промежуток времени придется перекрыть полностью, но пока таких прогнозов нет, – сообщил Виталий Лесных.

В этом году закончат ремонтировать Октябрьский мост. Менять дорожное покрытие не будут, поэтому движение по нему останется открытым. Специалистам осталось усилить несущие конструкции, восстановить защитный бетонный слой и очистить арматуры от коррозий.

Также в 2023 году строители оборудуют мост на улице Терешковой за 16 миллионов рублей. На охрану 12 мостов в регионе выделят 3,4 миллиона.