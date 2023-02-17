Пожарные пять раз выезжали к жителям Липецка, которые забывали выключить плиту

Пожарные пять раз выезжали к забывающим выключить плиту жителям Липецка Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

За неделю с 6 по 12 февраля в Липецке зафиксировали 9 пожаров. Дважды горели административные здания. Самый крупный очаг возгорания - в здании на Заводской площади. Там огонь охватил площадь в 30 кв.м. Полыхал сарай на улице Бардина, а также два ВАЗа - на Московской и Мичурина. Несколько раз вспыхивали мусорные контейнеры в разных районах города.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, 5 раз пожарных вызывали жильцы многоэтажек, обеспокоенные запахом гари. Их соседи почему-то забывали про пищу на плите. Так, с улиц Стаханова и Жуковского сигналы поступали в 3.30 и 4.30 утра. Никто не пострадал, но не стоит легкомысленно к этому относиться. Ведь от сгоревшей еды образуются газы, которыми можно отравиться. Также огонь с плиты может распространиться и привести к реальному пожару.