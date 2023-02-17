До -8 градусов и небольшой снег в Липецкой области 18 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 18 февраля в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится до -15 градусов. Ветер южной четверти 3-8 м/с. Днем в регионе небольшой снег. Ветер усилится до 8-13 м/с. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов мороза. Атмосферное давление упадет до 751 мм рт.ст.

В воскресенье 19 февраля синоптики обещают оттепель в Липецке. Ночью до 5 градусов ниже ноля и снегопад. Днем же до +1 градуса и снег с дождем. Ветер юго-западный 9-11 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 735 мм рт.ст.

Световой день становится длиннее - теперь 10 часов 10 минут. Восход в 7.30. Заход в 17.40.