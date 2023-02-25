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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 7:23

Под Липецком пьяный ревнивец зарезал друга из-за женщины

Злодею грозит до 15 лет лишения свободы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области мужчина зарезал приятеля

В Липецкой области мужчина зарезал приятеля

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области арестовали 46-летнего мужчину, который зарезал друга из-за ревности. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 19 февраля знакомые выпивали в квартире по улице Заречная в Чаплыгине. Собутыльники поругалсь, и один из них схватил нож. Злодей вонзил его в грудную клетку приятеля. От ранения 37-летний несчастный скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемый сам сдался полиции. Он признал вину и подтвердил свои показания на месте преступления. Во время допроса он пояснил, что их спор начался из-за женщины.

Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается: проводятся следственные действия и судебные экспертизы.