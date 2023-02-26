В Липецкой области 16-летнего подростка заподозрили в сбыте наркотиков

Следственный отдел Усмани возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Его подозревают в попытке сбыть наркотики.

Как рассказали в региональном СУ СКР, вечером 16 февраля юноша разместил «закладку» массой 0,98 грамма. Это считается значительным размером. Реализовать до конца преступную схему подростку не удалось, так как тайник нашли полицейские. Они изъяли наркотики.

Сейчас следствие занимается сбором доказательств. Юному жителю Усмани грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.